IBM tem lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no 1º trimestre; ação cai 4,9% no after hours

A IBM registrou lucro líquido de US$ 1,055 bilhão no primeiro trimestre de 2025, abaixo do US$ 1,605 bilhão registrado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23, após o fechamento do mercado.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,60, resultado que ficou acima da estimativa consensual de Wall Street, de US$ 1,42, mas abaixo do US$ 1,68 do primeiro trimestre de 2024.