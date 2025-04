Elliott Management aumenta participação na BP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O CEO da BP, Murray Auchincloss, está concentrando os negócios em projetos de petróleo e gás, em vez da energia renovável menos rentável que se tornou parte fundamental da estratégia da empresa desde 2020.

Ele estabeleceu uma meta de gerar um crescimento de 20% no fluxo de caixa livre composto nos próximos três anos e quer que o valor aumente para US$ 20 bilhões até 2027, em comparação com a meta atual de US$ 14 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires