É quase impossível ignorar possibilidade de recessão global por tarifas, diz diretor do BC

"Esperamos que isso seja uma fonte de resfriamento no nível de atividade também. Isso será meio que útil na nossa movimentação para trazer a atividade de volta para o seu potencial ou abaixo dele", comentou Nilton David, durante palestra em seminário do JP Morgan, realizado em Washington em paralelo às reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O diretor do BC comentou que as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump no dia 2 de abril, embora fossem uma promessa eleitoral precificada pelo mercado no primeiro trimestre, surpreenderam, levando a realocações de portfólio. "Ainda estamos no meio de uma mudança de portfólios", pontuou o diretor do BC, acrescentando que vê uma redução da atividade nos EUA e muito provavelmente no mundo. "É quase impossível não contemplar a possibilidade de uma recessão por tarifas", concluiu.

Preços nos EUA

O diretor de Política Monetária do Banco Central disse também que as incertezas relacionadas às tarifas anunciadas nos Estados Unidos aumentaram e é possível dizer que os preços vão subir na maior economia do mundo, mas os efeitos sobre a inflação como um todo ainda são incertos.

"O tempo passou, e ao invés de ter uma redução da incerteza, como se esperaria, ela na verdade aumentou porque não sabemos o que será feito. Mas sabemos que os preços nos Estados Unidos têm de subir. Se isso vai gerar inflação ou não, ainda está por ver, por causa da renda disponível sendo retirada. E claro, existe alguma elasticidade", comentou David.