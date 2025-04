Ceará realiza estudo de viabilidade para abatedouro de carnes para o mercado islâmico

CRIAÇÃO de ovinos e caprinos para corte precisa seguir as normas alimentares islâmicas / Crédito: Arquivo/SDE

O Governo do Ceará promove estudo de viabilidade para a criação de um cluster econômico de exportação de carnes para o mercado islâmico. A iniciativa ocorre em três frentes, analisando as melhores raças de ovinos e caprinos para abate, locais para instalação de um abatedouro e prospecção de mercados no Oriente Médio. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O prazo estimado para a conclusão dos estudos é em até quatro meses. A iniciativa é liderada pela Secretaria Executiva de Agronegócio (pasta do Desenvolvimento Econômico), que já negocia há meses a implantação do primeiro aglomerado de exportação para o mercado halal de caprinos e ovinos no Brasil.

O corte halal é um procedimento de abate de animais conforme as leis alimentares islâmicas. A empresa interessada na instalação da operação industrial faz parte do Grupo Vicunha, que já possui outros investimentos no Ceará, como indústrias têxteis e fazendas de manga. O grupo empresarial possui um abatedouro de caprinos no estado de São Paulo, onde exporta parte da produção para o Oriente Médio. Na negociação, o Ceará quer se viabilizar com base nos estudos como opção viável para o início de uma operação industrial.

Em novembro de 2024, O POVO informou sobre a iniciativa e a negociação em andamento. Segundo o secretário executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, atualmente o grupo importa a carcaça de caprinos do Uruguai ou do Rio Grande do Sul para realizar o processamento. No Ceará, o principal diferencial seria a tradição na criação de ovinos e caprinos, com rebanho já estabelecido. Sílvio enfatiza que os estudos são realizados em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), a Embrapa e universidades locais, que tem auxiliado nas pesquisas da realidade local.

Outra entidade que contribui para esse processo de atração é a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras), que é a principal certificadora halal do País, com mais de 5 mil certificações emitidas e reconhecida no mercado árabe. O secretário ainda destaca que existe ainda a possibilidade de exportação de animais vivos ao Oriente Médio, além da produção via frigorífico. "O Governo do Estado está financiando estudos e dando todo o suporte. O Grupo Vicunha está nos ajudando diretamente e outras empresas também estão interessadas em montar frigoríficos e criar rebanhos", explica.

Foto: FERNANDA BARROS Silvio Carlos Ribeiro - Secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) Regiões do Estado cotadas para receber o investimento Em relação aos locais avaliados para a instalação do abatedouro, três regiões do Estado são analisadas: O Sertão dos Inhamuns (que inclui cidades como Tauá), o Sertão de Crateús (Crateús e Independência), e o Sertão Central (Quixadá, Quixeramobim, Pedra Branca e Senador Pompeu). Um consultor tem viajado os municípios para identificar o potencial do rebanho. O POVO apurou que prefeituras já entram em contato com a SDE interessadas em sediar a instalação do projeto.