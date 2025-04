Bolsas da Europa fecham em alta com otimismo sobre tarifa e estabilidade do Fed

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira, 23, em alta, apoiadas por declarações favoráveis do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre tarifas à China. O republicano também negou ter a intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, o que ajudou a aliviar parte da tensão recente nos mercados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A SAP liderou os ganhos do índice DAX com salto de 10,6%, após anunciar alta de 58% no lucro. A BMW subiu 2,59% após alinhavar parceria com a chinesa DeepSeek. Na França, a Eurofins Scientific disparou 12% depois de o grupo de laboratórios reportar receita mais alta e endossar projeções para 2025. A Danone avançou 0,79% com resultados de vendas. Já os ativos de tecnologia ficaram no radar e o índice Stoxx 600 subiu 4,74% após multas da União Europeia à Apple e à Meta.

Ontem, Trump sinalizou que as tarifas impostas pelos EUA a produtos chineses "não serão tão altas". Também afirmou "não ter intenção" de demitir Powell. Nesta quarta, o presidente voltou a dizer que busca "um acordo justo com a China" e destacou que "todos os países querem fazer acordos". Segundo a imprensa internacional, Trump também quer que o Reino Unido reduza sua tarifa automotiva de 10% para 2,5%.

Mais cedo, o comissário de Economia e Indústria da União Europeia, Valdis Dombrovskis, declarou que o bloco está disposto a negociar um novo acordo comercial com os EUA.

Em dia de apetite por risco, os dados fracos da atividade econômica na Europa acabaram ficando em segundo plano. O PMI composto da zona do euro caiu para 50,1 pontos, enquanto o índice do Reino Unido e o da Alemanha também mostraram recuo.