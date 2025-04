S&P Global: PMI composto do Japão sobe de 48,9 em março a 51,1 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 48,9 em março para 51,1 em abril, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira, 23 (horário local). O indicador voltou a ficar acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. Já o PMI industrial avançou de 46,6 para 48,9 no mesmo período, ainda em território de contração.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, os dados mais recentes indicam que o setor privado do Japão voltou a crescer em abril, com as empresas sinalizando um aumento na atividade comercial pela quinta vez em seis meses. "Os dados do setor sugerem que isso foi ajudado por um novo aumento de serviços, embora a desaceleração na produção industrial também tenha reduzido no mês", acrescenta.