Probabilidade de Trump ter sucesso em demitir Powell é 'extremamente baixa', aponta BMO

"Se houver alguma coisa, a natureza pública do esforço só aumentou a determinação de Powell - em prol da independência do banco central, se nada mais", acrescenta o banco canadense.

As tentativas de Donald Trump de influenciar a direção da política monetária dos EUA, por meio de críticas públicas ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, têm possibilidades "extremamente baixas" de serem bem-sucedidas, afirma o BMO em análise publicada nesta terça-feira, 22.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O BMO se diz cético quanto à eficácia de Trump em qualquer tentativa de remover Powell antes do término de seu mandato, em maio de 2026. No entanto, também é muito difícil imaginar que ele renomeie o chefe do Fed neste momento - o que significa que, muito provavelmente, haverá um novo presidente para o BC americano no próximo ano.

É muito cedo para ter uma lista completa de possíveis substitutos para Powell, explica a análise, embora não seja preciso dizer que o novo presidente do Fed será mais dovish.