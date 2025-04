Política monetária independente foi fundamental para sucesso econômico, diz Kashkari, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que a política monetária independente foi fundamental para o sucesso econômico dos Estados Unidos e que o presidente do BC americano, Jerome Powell, está "fazendo um ótimo trabalho", ao participar de evento da Cúpula Global da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, nesta terça-feira, 22. Os comentários acontecem após o presidente do país, Donald Trump, realizar novos ataques ao chefe da instituição.

"Minha própria mudança de dovish para hawkish e para moderado atualmente veio a partir da análise de dados", disse ao defender que a decisão de juros não tem relação com políticas. Para o futuro, o dirigente defendeu que ainda é cedo para julgar qual será a trajetória da política monetária, mas que a taxa de juros "é muito influenciada pelo fluxo de capital".