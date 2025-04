Mercado Pago anuncia chegada de Anitta que já foi do Nubank; campanha alfineta banco roxo

Em um anúncio publicitário apresentado em primeira mão em evento na tarde hoje, Anitta alfineta seu antigo banco digital, que "não estava rendendo e, quando é assim, é melhor mudar". "Vai ficar aí roxo de vontade?", pergunta a cantora convidando as pessoas a serem clientes do Mercado Pago.

A cantora Anitta, que já foi acionista e membro do conselho de administração do Nubank, agora está no Mercado Pago, o banco digital do Mercado Livre. Além de ser a nova garota propaganda, terá produtos financeiros da marca.

Há planos de levar a parceria para outros países da América Latina em um segundo momento, disse a vice-presidente de marketing do Mercado Pago, Pethra Ferraz. Por enquanto, a parceria é só no Brasil.

Anitta também contou sua experiência financeira, dizendo que começou a poupar no início da carreira em um cofrinho. E só ao longo da carreira foi entendendo melhor como o mercado funciona. "Eu não entro em um lugar para ficar como ele está", disse ela, falando que trouxe ideias para o Mercado Pago. Em um dos primeiros produtos, aumentou o rendimento do CDB do banco digital para 112% do CDI.

A cantora contou no evento que sempre faz muita pesquisa quando resolve se associar com alguma marca. "Tento ter pesquisa e uma responsabilidade muito grande", disse a cantora no evento.

Anitta contou que não terminou a parceria com o Nubank para começar outra com o Mercado Pago. Segundo ela, a ideia é sempre continuar as parcerias, mas chegou um momento que percebeu que poderia oferecer algo ainda melhor a seu enorme público.

O Mercado Pago, criado há 21 anos para ser o meio de pagamento do Mercado Livre, fatura R$ 24 bilhões no Brasil. Atualmente tem mais de 60 milhões de clientes. Em 2018, recebeu autorização do Banco Central para operar, em 2021 lançou o primeiro cartão de crédito no País e, em 2023, colocou em operação seu banco digital. "Queremos ser o maior e melhor banco digital da América Latina", disse o CEO do Mercado Pago para a região, Osvaldo Gimenez.

Segundo números apresentados em evento no Pacaembu, onde o Mercado Livre tem o direito de usar o nome ('naming rights'), o Mercado Pago teve crescimento de 31% na base de usuários ativos no Brasil em 2024. Os gastos dos clientes com os cartões de crédito da marca cresceram 138% e os ativos sob gestão avançaram 111%. "O Mercado Pago hoje tem uma oferta completa, tem seguros, investimentos, conta, cartão", disse o chefe do Mercado Pago no Brasil, André Chaves.

No começo do mês, o Mercado Livre anunciou investimentos de R$ 34 bilhões no Brasil e, segundo os executivos presentes no evento, parte importante vai para os negócios do Mercado Pago.