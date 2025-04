Membro do BCE vê impacto negativo de tarifas no PIB e defende ratificação de acordo Mercosul-UE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn alertou que as crescentes incertezas geradas pela política comercial dos Estados Unidos terão um "impacto negativo significativo" sobre o Produto Interno Bruto (PIB) europeu em 2025. "Mais recentemente, a independência do Federal Reserve (Fed) também foi colocada em dúvida, minando ainda mais a confiança dos mercados", apontou, em discurso preparado para evento.

Rehn reconheceu que a União Europeia (UE) não está parada esperando os desdobramentos das políticas americanas para se posicionar.