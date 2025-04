GE Aerospace agrada em lucro no 1º trimestre e mantém projeção para o ano

A GE Aerospace relatou lucros trimestrais melhores do que o esperado e manteve a projeção para o ano, o que impulsionou as ações da companhia no pré-mercado de Nova York.

A GE Aerospace anunciou nesta terça-feira lucro por ação referente ao primeiro trimestre de 2025 de US$ 1,49 sobre vendas de US$ 9,0 bilhões, ante a projeção da FactSet de US$ 1,30 sobre vendas de US$ 9,08 bilhões, e acima do mesmo período no ano anterior, quando registrou US$ 0,93 e vendas de R$ 8,07 bilhões.