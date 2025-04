Ferroport bate recorde de exportação de minério em 2024 e caminha para as 30 mi t anuais

A Ferroport, joint venture da mineradora Anglo American e da Prumo Logística que opera o terminal de minério de ferro do Porto do Açu, em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, bateu recorde de exportação no ano passado ao embarcar 25,014 milhões de toneladas de minério, 4% a mais do que em 2023. No último mês de 2024, a empresa bateu recorde de movimentação em um mês, embarcando 2,771 milhões de toneladas de minério, transportadas em 17 navios, totalizando 148 embarcações que atracaram no terminal portuário no ano passado.

"Com este volume em apenas um mês, o terminal operou em ritmo de mais de 30 milhões de toneladas anuais, demonstrando a capacidade da Ferroport de operar grandes volumes e o alinhamento com seu planejamento estratégico", afirmou a empresa em nota.