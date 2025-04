Diesel fica mais barato no País, mas gasolina segue acima do mercado internacional, diz Abicom

As janelas para importação de diesel voltaram a se fechar no Brasil após a redução de 3,3% do preço do combustível pela Petrobras, no último dia 18, enquanto o preço da gasolina se mantém acima do mercado internacional e favorável à importação, informa o relatório desta terça-feira, 22, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) em parceria com a StoneX.

Com referência no fechamento da segunda-feira, 21, o diesel está em média 1% abaixo dos preços externos e a gasolina, 2% acima nos seis polos de importação no Brasil (Itaqui, Suape, Paulínia, Araucária, Itacoatiara e Aratu).