BCE: expectativas de inflação sobem e projeções de crescimento recuam para 2025 e 2026

As expectativas de inflação na zona do euro subiram, segundo a pesquisa trimestral de analistas conduzida pelo Banco Central Europeu (BCE). A mediana das projeções para o índice de preços ao consumidor harmonizado (HICP, na sigla em inglês) avançou de 2,1% para 2,2% em 2025, e de 1,9% para 2,0% em 2026, na comparação com o levantamento anterior.

Por outro lado, as previsões para o crescimento econômico em 2025 recuaram de 1,0% para 0,9%. Para 2026, a estimativa também foi revisada para baixo, de 1,3% para 1,2%. Já para 2027, houve leve avanço, de 1,3% para 1,4%.