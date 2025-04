Alckmin: Vamos revisar ex-tarifários para separar bem o que não fabricamos no Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 22, que o governo vai revisar a lista de ex-tarifários, cujos produtos pagam tarifas de importação reduzidas por não serem fabricados no Brasil. A ideia é atualizar a relação para excluir itens que passaram a ser produzidos nacionalmente.

"Nós vamos fazer uma revisão da questão dos chamados ex-tarifários para separar bem o que nós não fabricamos no Brasil. Zeramos o imposto de importação para poder importar e a indústria crescer. Mas o que nós fabricarmos no Brasil, não. Nós queremos fortalecer a indústria no nosso País", informou Alckmin a jornalistas durante visita à Automec, feira internacional do setor de autopeças.