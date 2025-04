Disputa entre sócios do Hotel Rosewood vai parar na Justiça

O empresário francês Alexandre Allard está acusando seus sócios de espionagem e usurpação de direitos autorais de elementos artísticos e arquitetônicos envolvendo o hotel de luxo Rosewood, localizado na região central da capital paulista. O caso foi parar na Justiça: a juíza Laura de Mattos Almeida, da 29.ª Vara Cível de São Paulo, autorizou uma perícia no prédio. Segundo a defesa de Allard, os sócios também tentaram diluir sua participação acionária no empreendimento.

Procurados, os advogados que representam a BM e a CTF não se pronunciaram sobre o caso.

Allard alega que elementos arquitetônicos do projeto foram concebidos por ele antes da entrada da CTF no negócio. Uma perícia no hotel foi autorizada pela Justiça, sob pedido do empresário, que temia mudanças no local durante a tramitação do processo. Allard diz ser o detentor dos direitos autorais do projeto arquitetônico que mudou o local.

"Nesse particular, o requerente (Allard) foi um visionário que, com seu olhar inovador, criativo e inventivo, enxergou a oportunidade de enaltecer a cultura e a criatividade brasileiras, por meio da utilização de componentes e elementos originários exclusivamente do País, sempre conciliando com práticas ambientais responsáveis e sustentáveis", diz trecho de documento apresentado pela defesa do empresário.

Participação acionária