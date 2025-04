BRF anuncia nova fábrica de alimentos na Arábia Saudita com investimento de US$ 160 mi

A nova fábrica, que terá capacidade de produção de cerca de 40 mil toneladas por ano, será dedicada a alimentos processados. Inicialmente, a produção será destinada principalmente ao mercado saudita, com possibilidade de exportação para outros países da região.

A BRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita, anunciaram nesta segunda-feira, 21, o início da construção de uma fábrica de alimentos processados em Jeddah, na Arábia Saudita. O investimento tem o valor aproximado de US$ 160 milhões, e é realizado por meio da joint venture, a BRF Arabia Holding Company.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Programada para entrar em operação em meados de 2026, a planta foi concebida para possibilitar uma ampliação futura, permitindo dobrar a capacidade inicial. A nova operação será a sétima unidade de produção da BRF no Oriente Médio e a terceira na Arábia Saudita.

A expectativa é de que a operação gere mais de 500 empregos diretos na região e contará, inicialmente, com matéria-prima brasileira.

O cronograma de investimento tem execução planejada para 2025 e 2026 com desembolso de aproximadamente US$ 63 milhões em 2025 e US$ 98 milhões em 2026.

O anúncio ocorre poucos meses após a BRF estrear oficialmente na produção de frango halal na Arábia Saudita. "Jeddah é a segunda maior cidade da Arábia Saudita e sua localização estratégica permite melhor acesso ao mercado consumidor e aos parceiros comerciais. Estamos muito atentos às oportunidades no país", afirma Marquinhos Molina, CEO da BRF Arábia.