Bolsas da Ásia fecham em alta; Tóquio cai 1%, com iene forte e temor por tarifas

Em Tóquio, contudo, o índice Nikkei fechou em queda de 1,3%, a 34.279,92, pressionado por ações de montadoras de carros e pela valorização do iene, o que tende a reduzir lucros das exportadoras japonesas, na ausência de sinais sobre avanço em negociações para acordo econômico com os EUA.

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 21, conforme investidores ponderam sobre a guerra comercial deflagrada pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Em parte, a esperança de possíveis acordos apoiou ativos asiáticos, em dia de liquidez reduzida por mercados fechados em Hong Kong, na Europa e na Austrália, graças a feriado estendido.

O movimento pareceu colocar em segundo plano a escalada da guerra comercial EUA-China - com a potência asiática aplicando novas sanções sobre americanos e alertando sobre alianças com outros países às custas de Pequim - e a manutenção dos juros pelo BC chinês, conhecido como PBoC.

Em Seul, o índice Kospi subiu 0,2%, a 2.488,42 pontos, marcando a terceira sessão consecutiva de ganhos. Ações de utilidades, semicondutores e setor bancário deram alívio para a bolsa sul-coreana, apesar de leitura fraca da balança comercial.

Segundo o Nomura, as tarifas de Trump já estão atingindo a Coreia do Sul, considerada "termômetro comercial" da Ásia, e sugerem que as exportações asiáticas devem ter um declínio de dois dígitos neste ano, bem mais intenso do que o esperado.