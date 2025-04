Queda do dólar levanta temor de que investidor esteja perdendo confiança nos EUA sob Trump

Entre as ameaças que as tarifas do governo de Donald Trump representam para a economia americana, nenhuma pode ser tão estranha quanto a liquidação (sell-off) do dólar. As moedas sobem e descem constantemente devido a temores de inflação, ações de bancos centrais e outros fatores. Mas economistas temem que a recente queda do dólar seja tão drástica que reflita algo mais ameaçador, enquanto Trump tenta remodelar o comércio global: uma perda de confiança nos Estados Unidos.

O domínio do dólar no comércio internacional e como ativo de segurança tem sido nutrido por governos há décadas, pois ajuda a manter os custos dos empréstimos americanos baixos e permite que Washington projete poder no exterior - vantagens enormes que poderiam desaparecer se a confiança nos Estados Unidos fosse prejudicada. "A confiança e a dependência globais no dólar foram construídas ao longo de meio século ou mais", afirma o economista Barry Eichengreen, da Universidade da Califórnia, Berkeley. "Mas podem se perder num piscar de olhos."