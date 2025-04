Ouro fecha em queda com movimento de realização de lucros após máxima histórica

Os preços do ouro recuaram nesta quinta-feira, 17, após atingirem recorde intradiário mais cedo, com investidores realizando lucros antes do feriado prolongado. O metal precioso, no entanto, manteve-se acima da marca de US$ 3.300 por onça, impulsionado pela desvalorização do dólar.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para entrega em junho recuou 0,54%, fechando a US$ 3.328,4 por onça-troy. Durante o dia, o metal chegou a tocar a máxima de US$ 3.371,90 novo recorde intradiário.