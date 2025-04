Gleisi fala em redução de benefícios fiscais para equilibrar as contas públicas

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, citou a redução de benefício fiscais como possível estratégia para equilibrar as contas públicas em 2027.

"Eu fui crítica lá atrás do arcabouço fiscal e de meta fiscal, mas me surpreendi com o resultado que tivemos", disse Gleisi, durante entrevista à jornalista Miriam Leitão, veiculada pela GloboNews na noite da quarta-feira, 16. "Eu me surpreendi. Em 2023, nós tivemos um déficit de 2,3%, e o [ministro da Fazenda, Fernando] Haddad conseguiu fazer com que em 2024 tivéssemos déficit de 0,1%."