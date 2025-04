Fed de Filadélfia anuncia Anna Paulson como presidente a partir de 1º de julho

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Filadélfia anunciou nesta quinta-feira, 17, a nomeação de Anna Paulson como sua próxima presidente e CEO, efetiva a partir de 1º de julho de 2025. Paulson, atual vice-presidente executiva e diretora de Pesquisa do Fed de Chicago, assumirá o cargo no lugar de Patrick Harker, que se aposentará após 10 anos no comando regional da instituição.

"Anna Paulson é a pessoa ideal para liderar o Fed da Filadélfia, graças à sua expertise em economia e política monetária, além de sua trajetória", afirmou Anthony Ibargüen, presidente do Comitê de Busca e do Conselho de Diretores do Fed da Filadélfia. "Por duas décadas, ela demonstrou compromisso com o duplo mandato do Fed: estabilidade de preços e emprego máximo", destacou.