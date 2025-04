Em nova carta a acionistas, Eletrobras reitera pedido para voto recomendado pela administração

O novo documento, assinado pelo presidente do conselho, Vicente Falconi, detalha mais um pouco do processo sucessório do colegiado e reforça o pedido para que os acionistas votem favoravelmente à lista de candidatos recomendada pela administração.

A Eletrobras divulgou no fim da tarde desta quarta-feira, 16, a segunda "Carta aos Acionistas" em menos de uma semana, enquanto esquenta a disputa pelos assentos no conselho de administração para o biênio 2025-2027, a ser eleito em assembleia-geral de acionistas no próximo dia 29.

Segundo o documento, a empresa vem conduzindo um processo "estruturado e transparente de sucessão" desde novembro de 2024, por meio do Comitê de Pessoas e Governança e do conselho de administração. O texto destaca que o trabalho é ancorado na atuação das consultorias externas independentes Spencer Stuart e Korn Ferry.

Lembra também que a sucessão leva em conta a perspectiva de conclusão do processo judicial com a União - que culminou na assinatura de um termo de conciliação que também deve ser aprovado pelos acionistas no dia 29 - e a superação dos principais desafios e reformas estruturantes pós-privatização, o que coloca a Eletrobras no desafio de avançar na implantação de seu novo modelo de negócios e gestão.

Na carta, Falconi indica que o processo seguiu suas "diretrizes diretas", numa resposta indireta a críticas de que não estaria envolvido no processo desde o início. Também reafirma que foram feitas interações do Comitê de Pessoas e Governança com inúmeros acionistas para obter perspectivas, opiniões e expectativas a respeito do direcionamento estratégico da companhia e do processo sucessório. Reitera, ainda, a construção de uma Matriz de Competências e a realização de avaliações de desempenho dos atuais conselheiros, feitas no modelo 360°.

"Além de considerarmos nossos acionistas no planejamento sucessório, igualmente capturamos os inputs individuais de cada um dos membros atuais do CA. Considerando a importância da dinâmica e dos comportamentos para o funcionamento saudável e eficiente de um órgão colegiado, ouvimos cada um dos conselheiros sobre suas percepções a respeito da relevância do papel desempenhado por seus pares, de sua dedicação de tempo à agenda e aos temas da companhia, e de suas efetivas contribuições à qualidade das discussões estratégicas e ao processo decisório", afirma. "E a Proposta de Administração apresentada aos acionistas traduz justamente o resultado deste intrincado e complexo processo", acrescenta.