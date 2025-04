CEO da Nvidia visita Pequim após EUA impor restrição à exportação para China

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, se encontrou nesta quinta-feira, 17, com o presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, Ren Hongbin, durante uma visita a Pequim, dias após Washington estabelecer novas restrições à exportação de chips H20 para a China. De acordo com informações, o representante da fabricante de chips teria afirmado que a maior potência asiática é um mercado "muito importante" para a empresa e que espera continuar cooperando com o país.

A visita de Huang aconteceu após ele ter sido convidado pelo representante da agência comercial, que é subordinada ao Ministério do Comércio da China.