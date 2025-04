Bolsas da Ásia fecham em alta em meio a esperança de negociações comerciais

São Paulo, 17/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, apesar das fortes perdas que Wall Street sofreu ontem, em meio a esperanças de que China e EUA negociem para reverter a guerra comercial em curso, ao mesmo tempo em que Washington inicia discussões sobre tarifas com o Japão.

O índice japonês Nikkei subiu 1,35%, a 34.377,60 pontos, com ganhos liderados por ações da indústria pesada e do setor de energia. O foco está nas conversas tarifárias entre Tóquio e EUA.

"Entendo que os EUA esperam fechar o acordo em 90 dias", disse Ryosei Akazawa, principal negociador comercial do Japão, após reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval.

Um certo grau de positividade surgiu em meio a relatos de que a China estaria aberta a negociações comerciais com os EUA, afirmou o estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone, Michael Brown, em nota a clientes. "No entanto, os relatos continham tantos 'ses', 'mas' e 'talvez' que a oferta parecia ser mais um gesto simbólico do que qualquer outra coisa", acrescentou.

Na China continental, o dia foi de leves ganhos: o Xangai Composto avançou 0,13%, a 3.280,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta marginal de 0,08%, a 1.880,40 pontos.