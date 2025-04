BCs devem manter política monetária ágil, confiável e independente, diz diretora-gerente do FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou nesta quinta-feira, 17, para a importância da política monetária e da independência dos bancos centrais para a estabilidade de preços em um cenário de guerra comercial global. "Para proteger a estabilidade de preços, a política monetária deve permanecer ágil e confiável, apoiada por um forte compromisso com a independência do banco central", afirmou ela, em discurso que serve de pontapé para as reuniões de Primavera do Fundo, que acontecem na próxima semana, em Washington, nos EUA.

Suas falas ocorreram horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter feito nova pressão para que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte os juros nos Estados Unidos, pegando carona na nova redução de taxas na Europa, anunciada nesta quinta-feira.