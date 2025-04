Ackman cita oligopólio em locação de veículos nos EUA ao detalhar tese do aporte na Hertz

O megainvestidor Bill Ackman citou que a indústria de locação de automóveis dos EUA opera como um oligopólio, onde a Enterprise, a Avis e a Hertz são responsáveis por quase 95% do mercado.

Em um registro no X, Ackman detalhou as teses por trás do investimento na Hertz. Para o megainvestidor, a disciplina de preços do setor de aluguel de carros melhorou desde a pandemia. "As altas margens de lucro da Enterprise (acreditamos que +20%) - atualmente, o player do setor mais bem administrado - demonstram que o negócio de aluguel de carros pode ser muito lucrativo", escreveu em registro no X.