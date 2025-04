Alcoa tem lucro líquido de US$ 548 milhões no 1º trimestre

A Alcoa teve um lucro líquido de US$ 548 milhões no primeiro trimestre de 2025, ante prejuízo de US$ 252 milhões (- US$ 1,41 por ação) no mesmo período de 2024. O lucro ajustado ficou em US$ 568 milhões, ou US$ 2,15 por ação, acima do US$ 1,68 projetado por analistas consultados pela FactSet. O resultado foi impulsionado pela alta dos preços do alumínio e por acordos estratégicos de fornecimento de bauxita.

A companhia incorreu em cerca de US$ 20 milhões em custos relacionados a tarifas sobre importações de alumínio do Canadá no primeiro trimestre, um encargo que deve aumentar para US$ 90 milhões no trimestre atual.