Alckmin: Anfavea pleiteia que se antecipe alíquotas sobre carro elétrico importado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alckmin falou à imprensa logo depois de se reunir com representantes da Anfavea no prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, lembrou também que "todo setor" tem o direito de fazer pleitos junto ao governo, e que o medido será analisado por todos os dez ministérios que compõem a Câmara de Comércio Exterior (Camex).

"São 10 ministérios dialogando sobre todos os pleitos que estão envolvidos ali. Então, como o presidente Alckmin colocou, isso está sendo discutido dentro do colegiado da Camex, com a possibilidade ou não de se deferir ou indeferir o pleito da Anfavea", afirmou Moreira.