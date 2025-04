99 relança serviço de entrega de comida em meio a investimentos de R$ 1 bilhão no Brasil

A 99 vai relançar no Brasil o serviço de entrega de comida da plataforma, 99Food, para competir com o iFood. A expectativa é que o aplicativo, descontinuado em 2023, esteja disponível novamente a partir da metade deste ano. A retomada faz parte do investimento de R$ 1 bilhão que a empresa chinesa vai desembolsar para expandir as operações no Brasil.

"Este investimento reflete nosso compromisso de longo prazo com o Brasil", declara Stephen Zhu, Head Global da DiDi's International Business Group, empresa chinesa controladora da 99. O valor engloba aportes nos diferentes braços de atuação da 99 no Brasil, incluindo mobilidade urbana, serviços de entrega, soluções financeiras via 99Pay e, agora, entrega de comida.