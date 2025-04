Vale: Produção de minério de ferro no 1º trimestre é de 67,664 Mt, queda de 4,5%

Enquanto isso, a produção de pelotas atingiu 7,183 Mt, 15,2% abaixo do primeiro trimestre de 2024.

A produção de minério de ferro da Vale no primeiro trimestre de 2025 caiu 4,5% ante o mesmo período de 2024, alcançando 67,664 milhões de toneladas (Mt).

A empresa relatou que, no Sistema Norte, a produção foi 0,9 Mt menor na comparação anual, impactada pelas restrições de licenciamento em Serra Norte, já previstas no plano de produção. O efeito, porém, foi intensificado pelos maiores níveis de chuva. Estes efeitos, diz a companhia, foram parcialmente compensados pelo desempenho operacional do S11D, que atingiu a maior produção para um primeiro trimestre.

No Sistema Sudeste, a produção diminuiu 1,2 Mt, devido a uma manutenção corretiva de 49 dias na planta de Cauê, que impactou a produção de Itabira. Essa queda foi parcialmente compensada por um melhor desempenho em Fazendão, como resultado de melhorias implementadas na planta de processamento ao longo de 2024, e maiores compras de terceiros.

No Sistema Sul, a produção foi 1,1 Mt menor, devido, principalmente, ao plano de priorizar a produção de produtos de maior margem em resposta às atuais condições de mercado.

Já em relação a pelotas, a produção foi 1,3 Mt menor, devido à menor produção nas plantas de Tubarão e ao aumento dos níveis de chuva no Sistema Norte.