United Airlines tem lucro líquido de US$ 387 milhões no 1º tri

A United Airlines registrou lucro líquido de US$ 387 milhões (US$ 1,16 por ação) no primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street, apesar da queda na demanda por viagens aéreas. Nos três meses do ano anterior, a companhia teve perda de US$ 124 milhões de dólares, ou US$ 0,38 por ação.

Excluindo certos itens extraordinários, o lucro ajustado por ação foi de US$ 0,91, superando a previsão de US$ 0,74 feita por analistas, de acordo com a FactSet. Em março, a United Airlines afirmou que esperava que o lucro ajustado por ação ficasse na extremidade inferior de sua faixa projetada, que variava de US$ 0,75 a US$ 1,25.