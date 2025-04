Petrobras informa que refinaria de Cubatão chega aos 70 anos com 11% do refino do País

Segundo a Petrobras, a refinaria tem importância histórica no desenvolvimento da região e da indústria nacional de petróleo. A criação da RPBC possibilitou a expansão da área industrial da cidade e transformou Cubatão, na década de 70, no maior polo petroquímico da América Latina. A refinaria foi inaugurada dois anos após a criação da Petrobras.

De acordo com a estatal, a refinaria continua desempenhando papel fundamental na economia do município. Em 2024, graças à atuação da RPBC, Cubatão recebeu quase R$ 98 milhões em impostos municipais pagos pela Petrobras. A cidade foi a segunda do Brasil que recebeu mais recursos de tributos da companhia.

Por dia, a RPBC produz 8,2 mil m3 de gasolina, volume que daria para abastecer 140 mil carros, e 14,4 mil m3 de diesel, quantidade suficiente para encher o tanque (120 litros) de quase 120 mil caminhões. A produção diária de GLP, o gás de cozinha, possibilita o abastecimento de 108 mil botijões residenciais de 13 quilos.

A refinaria tem produção exclusiva de gasolina de aviação, gasolina Podium Carbono Neutro, gasolinas especiais (primeiro enchimento, padrão e competição) e solventes (benzeno, xilenos e tolueno). A unidade produz ainda gasolina A, diesel S-10, gás de cozinha e outros derivados. A maior parte da produção é destinada ao mercado da Grande São Paulo e uma parcela abastece também a Baixada Santista e as regiões Norte, Nordeste e Sul do País.