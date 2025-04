ON Semiconductor retira proposta de aquisição da Allegro MicroSystems

A norte-americana ON Semiconductor (Onsemi) informou na segunda-feira, 14, que retirou a proposta de aquisição da Allegro Microsystems por US$ 35,10 por ação e que "não há um caminho viável" a seguir. No mês passado, a empresa apresentou a proposta ao conselho e afirmou que o negócio tinha um valor patrimonial de US$ 6,9 bilhões.

A Onsemi afirmou que pretende se concentrar em outras oportunidades existentes para aumentar o valor para os acionistas, incluindo a continuação da alocação de capital para seu programa de recompra de ações. Fonte: Dow Jones Newswires.