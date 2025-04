Lula rebate críticas sobre investimento de R$ 1,5 bi em trecho da Via Dutra

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rebateu as críticas em relação ao recurso destinado às obras de um trecho da Rodovia Presidente Dutra - que conecta São Paulo e Rio de Janeiro - e que, segundo o governo, soma R$ 1,5 bilhão. Segundo o petista, a justificativa do investimento não é medida pelo tamanho, mas pela qualidade do serviço que vai ser prestado à sociedade.

"Muita gente que não conhece pode dizer: 'Poxa vida, gastar R$ 1,5 bilhão para cuidar de oito quilômetros de estrada, esses portugueses são caros'. Não. É porque, quando você pega uma obra dessa, você não mede ela pelo tamanho. A importância dela não é o tamanho, é a qualidade do serviço que ela vai prestar para a sociedade, caminhoneiros, carros, cargas", disse Lula, durante visita a obras da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras (RJ), nesta terça-feira, 15.