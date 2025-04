Lula assina decreto que regulamenta programa Mover

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta terça-feira, 15, o decreto que regulamenta o Mover, o programa de incentivo do governo federal às montadoras.

A assinatura aconteceu durante a passagem do chefe do Executivo pela fábrica da Nissan e após pressão do setor, que ameaça rever investimentos devido à demora na regulamentação do programa.