Ingresso do FMI faz reserva internacional da Argentina subir a US$ 36,8 bilhões

O desembolso de US$ 12 bilhões do empréstimo acertado com o Fundo Monetário Internacional fez as reservas internacionais da Argentina subirem para US$ 36,8 bilhões nesta terça-feira, informou o Banco Central do país.

O BC não fez intervenções hoje no mercado pelo segundo dia seguido, já que as cotações referenciais do dólar seguiram dentro da faixa estipulado pelo governo na sexta-feira. No novo esquema cambial, a cotação pode ficar dentro da faixa flutuante entre 1.000 e 1.400 pesos, segundo o Ámbito Financiero.