Ibovespa patina em dia de noticiário morno

"Não há nada muito impressionante na agenda de hoje, então temos um dia mais morno. Sem dados econômicos que impactem o mercado e sem expectativa de discurso de Donald Trump, temos um dia de menor volatilidade", afirma Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

Em um dia de noticiário escasso e após uma alta de 1,39% na véspera, o Índice Bovespa enfrenta dificuldades em buscar a resistência dos 130 mil pontos. O principal índice de ações da B3 patina desde a abertura, oscilando não muito distante do fechamento de ontem.

De acordo com o profissional, a expectativa é de que os Estados Unidos entrem agora em fase de negociação de tarifas com os países, o que trará à cena um Donald Trump mais conservador.

Com isso, há espaço para recomposição de preços nos mercados acionários, especialmente no Brasil entre os emergentes, mas com um investidor mais cauteloso.

Às 11h21, o Ibovespa tinha 129.502,64 pontos, em alta de 0,10%.