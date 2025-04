DoE: preços do Brent devem subir para US$ 91 o barril e PIB dos EUA avançará 1,8% até 2050

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos EUA projeta que os preços do petróleo Brent devem subir para US$ 91 por barril até 2050, segundo relatório anual publicado nesta terça-feira, 15. O documento também prevê alta do WTI a US$ 89 o barril no período.

Em nota, o DoE observa que há risco de alta para o Brent a US$ 157 o barril até 2050 ou de baixa a US$ 48 o barril, a depender dos desdobramentos da economia global.