Disque-Denúncia se une a ICL contra fraudes no mercado de combustíveis no Rio

O Disque-Denúncia e o Instituto Combustível Legal (ICL) fecharam parceria para atuar no combate às fraudes no mercado de combustíveis no Rio de Janeiro. Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), essas fraudes geram prejuízo de R$ 17 bilhões ao ano para os consumidores brasileiros no âmbito operacional, e uma perda de R$ 14 bilhões para os governos, com sonegação e inadimplência de impostos.

Na parte operacional, as fraudes mais comuns, segundo o ICL, são a adulteração de combustíveis, como a mistura do biodiesel no diesel; fraudes nas bombas; furto de combustíveis e lubrificantes; propaganda enganosa e depósito clandestino.