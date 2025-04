Bunge anuncia venda de unidades de moagem da América do Norte

A Bunge anunciou nesta terça-feira, 15, que firmou acordos definitivos para vender seus negócios de moagem de milho seco e massa de milho na América do Norte para a Grain Craft, uma das maiores moageiras independentes de farinha dos Estados Unidos. A transação inclui as instalações da Bunge em Danville, Illinois; Worthington, Indiana; Crete, Nebraska; Red Oak, Iowa; Muleshoe, Texas; Atchison, Kansas; e Queretaro, no México.

O valor do negócio não foi informado.