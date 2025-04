Bolsas da Europa sobem com esperança de alívio tarifário para carros; LVMH tomba após vendas

São Paulo, 15/04/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, lideradas por ações do setor automotivo, em meio à esperança de novo alívio na política tarifária dos EUA. A gigante de luxo francesa LVMH, por outro lado, tomba após fraco resultado de vendas, pressionando outras empresas do setor.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump prometeu buscar saídas para aliviar os impactos das tarifas sobre a indústria automobilística, dias após Washington anunciar que produtos tecnológicos de consumo, como smartphones e computadores, ficariam isentos das chamadas tarifas "recíprocas".

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,09%, a 505,34 pontos. Apenas o subíndice de montadoras e autopeças tinha alta de 2%.

A LVMH, por sua vez, amargava queda de 7,4% em Paris, após divulgar receita trimestral abaixo das expectativas. Também no segmento de luxo, a Kering caía 2,3% e a Moncler recuava 0,90%. Em meio aos negócios, a LVMH foi ultrapassada hoje pela Hermés International (-0,30%) como maior empresa de luxo do mundo em valor de mercado, segundo dados da FactSet.

No noticiário macroeconômico, a indústria da zona do euro surpreendeu com alta mensal de 1,1% na produção de fevereiro, acima da previsão de ganho de 0,7%. Já o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha despencou para -14 em abril, vindo bem aquém das expectativas, em meio às incertezas comerciais deflagradas pelas tarifas do governo Trump.