Trump abriu investigações sobre tarifas em fármacos e semicondutores em 1º de abril

Em 1º de abril, o governo de Donald Trump abriu novas investigações que podem resultar em tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores, informou o Departamento de Comércio em documentos publicados nesta segunda-feira, 14.

A agência disse que abriu novas investigações sobre chips de computador e fármacos no início do mês, de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, que permite ao presidente impor tarifas sobre produtos considerados essenciais para a segurança nacional.