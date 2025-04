No Canadá, venda de moradias cai mais de 20% em Toronto e região, sinalizando temor por tarifa

As vendas na Grande Toronto, região mais populosa e principal centro financeiro do país, despencaram 23,1% em março na comparação anual, segundo o Toronto Regional Real Estate Board (TRREB). Foi o pior resultado desde 1998, enquanto os novos anúncios de imóveis subiram quase 29%.

O mercado imobiliário canadense, que começava a dar sinais de recuperação, sofreu um revés devido à guerra comercial com os Estados Unidos. Dados preliminares de associações de corretores apontam que março foi mais um mês fraco, com muitos compradores adotando uma postura cautelosa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O calafrio que a guerra comercial com os EUA causou no mercado imobiliário está ficando mais intenso", afirmou Robert Hogue, economista-chefe assistente do Royal Bank of Canada (RBC).

Ele destacou que a incerteza comercial continua a pressionar as transações, mesmo sem novas tarifas anunciadas contra o Canadá.

Jason Mercer, diretor de análise do TRREB, atribuiu a queda ao cenário econômico incerto e às eleições federais próximas. "Compradores precisam se sentir seguros em seus empregos antes de assumir hipotecas de longo prazo", disse.

Dados nacionais de fevereiro já mostravam retração de 9,8% nas vendas, pior queda desde maio de 2022. Rishi Sondhi, economista do TD Bank, prevê recuo de dois dígitos nas vendas e de 5% nos preços no 1º trimestre de 2025 - cenário pior que o projetado antes das tarifas.