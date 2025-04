Goldman Sachs supera em lucro e receita no 1º trimestre

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,74 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 15% ante igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 14,12, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 12,30.

A receita teve alta anual de 6% no trimestre, a US$ 15,06 bilhões, também superando consenso da FactSet, de US$ 14,77 bilhões. Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 287 milhões no primeiro trimestre, de US$ 318 milhões um ano antes.