China: Xi Jinping inicia visita a países do Sudeste Asiático

No Vietnã, Xi terá encontros com o secretário-geral do Partido Comunista, To Lam, e com o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chinh. O líder chinês ainda vai visitar a Malásia e o Camboja nos próximos dias. Fonte: Associated Press.