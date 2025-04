BP informa descoberta de petróleo em prospecto no Golfo do México

A britânica BP informou nesta segunda-feira, 14, que descobriu petróleo no prospecto US Far South, localizado no Golfo do México, em momento em que aumenta a produção upstream sob uma estratégia de "reinicialização" e mantém um novo foco na produção de hidrocarbonetos. A empresa, que é coproprietária do local com a Chevron, afirmou que os dados iniciais mostram "reservatórios de alta qualidade" e um volume "potencialmente comercial de hidrocarbonetos".

O poço de exploração está localizado a aproximadamente 193 quilômetros da costa da Louisiana e foi perfurado a uma profundidade total de 7.215 metros, segundo a BP que espera aumentar sua produção global upstream entre 2,3 milhões a 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2030, com a possibilidade de aumentar a produção até 2035.