Anbima: mercado de capitais movimenta R$ 152,3 bi no 1º tri, alta de 12% e novo recorde

O mercado de capitais do Brasil bateu novo recorde, movimentando R$ 152,3 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Novamente a renda fixa foi o que ajudou os recordes, com R$ 142,6 bilhões em captações, expansão de 20% em 12 meses. De ações, só teve uma operação, da Caixa Seguridade, que movimentou R$ 1,2 bilhão.

"O volume de ofertas no primeiro trimestre é o maior para esse período na série histórica", afirma o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, em conversa com jornalistas. "É o primeiro trimestre de um ano promissor." Ao final de 2024, havia certa dúvida sobre como seria este primeiro trimestre, mas os números mostraram força das captações, disse o diretor da Anbima, César Mindof. Na renda fixa, as debêntures seguem como maior destaque, também batendo recordes em valores. Essas operações somaram R$ 103,8 bilhões, ante R$ 72 bilhões no mesmo período de 2024 e o triplo que nos primeiros três meses de 2023 (R$ 37 bilhões). Só em debêntures, foram 126 operações. Do total do primeiro trimestre, 45% são de debêntures de infraestrutura, que isentam o investidor do imposto de renda - conhecidas pela lei 12.431 de 2012. No começo de 2024, essa fatia era de 28% e no começo de 2023, era 12%.