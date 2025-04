Amcham: comércio Brasil-EUA cresce 6,6% no 1º tri e chega a US$ 20 bi, maior valor da história

A corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos cresceu 6,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, revela estudo publicado pela Amcham-Brasil. Os valores transacionados entre os dois países chegaram a US$ 20 bilhões no período, o maior da série histórica. A relação bilateral foi superavitária em US$ 654 milhões para os EUA.

Entre os setores de maior destaque, a Amcham cita as exportações da indústria brasileira e o crescimento das importações de bens de alto valor agregado fabricados nos Estados Unidos, com ênfase em tecnologia e energia.