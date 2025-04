Justiça derruba decisão da Fazenda que suspendeu bet patrocinadora máster do Flamengo

O juiz federal substituto Anderson Santos da Silva, plantonista da Seção Judiciária do Distrito Federal, derrubou, neste sábado, 12, a portaria do Ministério da Fazenda que suspendeu o funcionamento da casa de apostas Pixbet, patrocinadora máster do Flamengo, e da FlaBet, site operado pela mesma empresa em parceria com o clube.

A suspensão aplicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, atingiu dez sites de quatro empresas, entre eles os sites registrados pela Caixa e pelo grupo do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) - estes ainda não estão no ar. A principal afetada foi a Pixbet Soluções e Tecnologia, do empresário paraibano Ernildo Junior.